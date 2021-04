Ma thèse en 180 secondes 2021 | Thibaut Lacroix, 2ème prix du jury

180 secondes, c'est le temps qu’a chaque jeune chercheuse et chercheur pour faire un exposé clair et convaincant de son projet de recherche. Ils sont 18 candidates et candidats à relever le défi. Le tout en n’utilisant qu’une seule diapositive !

Thibaut Lacroix est en deuxième année de thèse de physique théorique à l’Institut des Nanosciences de Paris (CNRS, Sorbonne Université), en cotutelle avec l’université écossaise de Saint-Andrews. Il étudie les processus quantiques cachés dans le vivant et vient de remporter le 2ème prix du jury lors de la finale Sorbonne Université du concours Ma thèse en 180 secondes.

