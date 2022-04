Ma thèse en 180 secondes 2022 | Janie Robert, 2ème prix du jury

180 secondes, c'est le temps qu’a chaque jeune chercheuse et chercheur pour faire un exposé clair et convaincant de son projet de recherche. Ils sont 18 candidates et candidats à relever le défi. Le tout en n’utilisant qu’une seule diapositive !

Le système immunitaire, comparable à une armée de soldats, constitue notre barrière contre toutes menaces extérieures comme les virus, les bactéries ou encore les parasites. Il arrive que cette armée dysfonctionne et attaque ses propres protégés : c’est le cas dans les maladies auto-immunes dont font parties le diabète de type 1, le psoriasis ou encore la sclérose en plaque. Janie Robert travaille sur la subdivision du système immunitaire chargée de rétablir l’ordre en cas de dysfonctionnement. Ces soldats sont les lymphocytes T régulateurs surnommés Tregs. Dans les maladies auto-immunes, les Tregs sont souvent en quantité insuffisante ou insuffisamment armés. Janie Robert a donc pour objectif de mettre au point une stratégie de thérapie à base de Tregs génétiquement modifiés, des « Super-Tregs » afin de guérir un jour des patientes ou patients atteints de ces maladies.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Voir les 18 candidates et candidats.