Ma thèse en 180 secondes 2022 | Louison Lallemant, prix du public

180 secondes, c'est le temps qu’a chaque jeune chercheuse et chercheur pour faire un exposé clair et convaincant de son projet de recherche. Ils sont 18 candidates et candidats à relever le défi. Le tout en n’utilisant qu’une seule diapositive !

La dystrophie myotonique est une maladie génétique rare pour laquelle il n'existe pas de traitement qui touche les muscles mais aussi le cerveau des enfants et des adultes. Les symptômes neurologiques sont très handicapants pour les patientes ou patients et leurs proches. L'objectif de Louison Lallemant est de comprendre le lien entre la mutation génétique et les troubles neurologiques.

Voir les 18 candidates et candidats.