Ma thèse en 180 secondes 2022 | Nicolas Rivoallan, 1er prix du jury

180 secondes, c'est le temps qu’a chaque jeune chercheuse et chercheur pour faire un exposé clair et convaincant de son projet de recherche. Ils sont 18 candidates et candidats à relever le défi. Le tout en n’utilisant qu’une seule diapositive !

Nicolas Rivoallan travaille sur l'élaboration d'un matériaux qui renforce la cohésion os/tendon/muscle. L'idée est de fabriquer un tendon tout neuf, avec un peu d'os d'un côté et un peu de muscle de l'autre afin de brancher l'os sur l'os et le muscle sur le muscle. Il faut donc le fabriquer en faisant pousser différents types de cellules ensemble : les nourrir séparément dans la même cantine, les entraîner avec chacun son rythme et les faire communiquer entre elles. Les jonctions entre l'os, le tendon et le muscle ne sont pas les mêmes. Le challenge est donc de réussir à recréer ces jonctions avec une vrai cohésion !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



