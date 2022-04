Mourir sans vieillir : utopie ou réalité ?

Que signifie mourir ? Quel est le lien entre le vieillissement et la mort ? Sont-ils l’un et l’autre inéluctables ? Quel rapport à la mort entretenons-nous dans les différentes sociétés ? Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous passons de vie à trépas ? Quelles révolutions médicales repoussent les limites de la vie ? L’immortalité est-elle une utopie ?

Un tour d’horizon sur la définition et la perception et de la mort par des biologistes et des médecins qui affrontent, par et au-delà de leurs recherches, les questions du vieillissement, de la mort et de l’immortalité.

Une émission réalisée en collaboration avec les éditions humenSciences.

Une rencontre enregistrée en mars 2022.

Stéphane Charpier, neurobiologiste, Sorbonne Université

Auteur, La science de la résurrection, 2020, ed. Flammarion

Jean-Marc Lemaître, biologiste moléculaire du vieillissement, INSERM

Auteur, Guérir la vieillesse, 2022, ed. humenSciences

Hélène Merle-Béral, hématologue, Sorbonne Université

Autrice, L'immortalité biologique, 2020, ed. Odile Jacob