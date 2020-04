Omar Mounir Alaoui - Prix du public | Ma thèse en 180 secondes 2020

Leur objectif : proposer en 3 minutes, un exposé clair, concis et surtout convaincant, de leur projet de recherche en thèse, face au jury et à un public profane. Perle Guarino-Vignon et Omar Mounir Alaoui, respectivement prix du jury et prix du public, défendront les couleurs de Sorbonne Université lors de la demi-finale nationale.

Félicitations à tous les candidats pour leur participation !

Plus d'informations sur les candidats : https://bit.ly/3a6RA2x