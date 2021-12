Où habiter dans un monde durable ?

Comment anticiper les dérives de nos sociétés et construire un futur souhaitable ? Comment bien vivre ensemble et changer les modes de vie ? Quelles sont les solutions à l’échelle individuelle et collective ? Où trouver l’inspiration ?

Le développement urbain durable est un sujet majeur en France comme à l’échelle mondiale. D’ici à 2050, la population des villes devrait représenter 70 % de la population mondiale. Confrontées à cet accroissement démographique dans un contexte de bouleversement climatique, les villes concentrent des défis immenses d’un point de vue environnemental, politique, sociétal et technologique. Comment anticiper les dérives de nos sociétés et construire un futur souhaitable ? Comment bien vivre ensemble et changer les modes de vie ? Quelles sont les solutions à l’échelle individuelle et collective ? Où trouver l’inspiration ? Comment concilier les nouvelles aspirations de la société avec les enjeux des politiques d’aménagement ?

Une rencontre enregistrée en décembre 2021.

Ophélie Damblé, agricultrice urbaine à la cité fertile et créatrice de contenus sur le site Ta mère nature

Autrice, Manifeste pratique de végétalisation urbaine, aux éditions Solar, 2020

Co-autrice, Green Guerilla, ed. Steinkis, 2019

Florence Huguenin Richard, géographe à Sorbonne Université

Autrice, Une ville verte, ed. Fleurus, 2021

Autrice, La ville à pied : expériences piétonnes, ed. L’Harmattan, 2019

Hélène L’Heuillet, psychanalyste et philosophe à Sorbonne Université

Autrice, Eloge du retard, ed. Albin Michel, 2020

Autrice, Du voisinage, réflexions sur la coexistence humaine, ed. Albin Michel, 2016

Une rencontre animé par Thomas Rozec, journaliste et animateur du podcast Programme B.