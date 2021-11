Peut-on mourir de mal manger comme dans La grande bouffe ?

Comment manger sans culpabiliser face aux messages de santé publique ? Quels sont les liens entre excès alimentaires et mécanismes physiologiques des maladies cardiovasculaires ? Y’a-t-il un bon et un mauvais gras ? Pourquoi faut-il manger 5 fruits et légumes par jour ?

Entre quantité et qualité, où sont les dangers ? Dans « La grande bouffe », film culte du cynique Marco Ferreri, quatre hommes, fatigués de leurs vies ennuyeuses, décident de s’enfermer dans une villa et de manger jusqu’à… en mourir. Comment manger sans culpabiliser face aux messages de santé publique ? Quels sont les liens entre excès alimentaires et mécanismes physiologiques des maladies cardiovasculaires ? Y’a-t-il un bon et un mauvais gras ? Pourquoi faut-il manger 5 fruits et légumes par jour ?

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Une entretien enregistré en septembre 2021.

Martine Glorian, maîtresse de conférences en physiologie à Sorbonne Université et chercheuse au sein de l’IBPS, l’Institut de Biologie Paris-Seine.

7e Science est un podcast de Sorbonne Université et Binge Audio animé par Perrine Quennesson. Réalisation : Thomas Plé. Musique : Alexandre Delmaere. Identité graphique : Upian. ÉQUIPE BINGE : Direction de projet : Soraya Kerchaoui-Matignon. Production et édition : Dimitri Mayeur. Direction des programmes : Joël Ronez. Direction de la rédaction : David Carzon. Direction générale : Gabrielle Boeri-Charles. ÉQUIPE SORBONNE UNIVERSITÉ : Véronique Atger, Virginie Thibaud et Yann Jacopin