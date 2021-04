Peut-on prévoir le hasard comme dans Las Vegas 21 ?

En théorie, gagner des sommes d’argent aussi colossales grâce aux mathématiques, ça peut faire rêver. Mais est-ce plausible ? Comment comprendre la notion de hasard ? Quelles sont les applications plus pragmatiques des probabilités dans la vie quotidienne ?

Gagner au black jack à tous les coups, est-ce vraiment possible ? Dans « Las Vegas 21 », Ben Campbell, un étudiant brillant du MIT mais fauché, se laisse entraîner par un professeur dans un club composé de 5 autres surdoué·e·s. Iels vont mettre au point une stratégie de « comptage des cartes » pour gagner à tous les coups au black jack dans les casinos de Las Vegas. Cette technique empruntée aux statistiques fonctionne bien, et va même entraîner le héros dans une vie de luxe qui le perdra…

Un entretien enregistré en mars 2021.

Invité : Gilles Pagès, probabiliste et professeur de mathématiques au Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation (LPSM) à Sorbonne Université.

CRÉDITS

7e Science est un podcast de Sorbonne Université et Binge Audio animé par Perrine Quennesson. Cet épisode a été enregistré en février 2021. Réalisation : Thomas Plé. Musique : Alexandre Delmaere. Identité graphique : Upian. ÉQUIPE BINGE : Direction de projet : Soraya Kerchaoui-Matignon. Production et édition : Dimitri Mayeur. Direction des programmes : Joël Ronez. Direction de la rédaction : David Carzon. Direction générale : Gabrielle Boeri-Charles. ÉQUIPE SORBONNE UNIVERSITÉ : Véronique Atger, Virginie Thibaud et Yann Jacopin.