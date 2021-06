Que nous disent les couleurs des périodes qu’elles traversent ?

La couleur dans tous ses états. Quels imaginaires et valeurs se cachent derrière les couleurs ? Et que révèlent-elles des sociétés et des époques qu’elles traversent ? Qu'ont-elles à nous apprendre aujourd'hui ?

La couleur est une composante essentielle de l’histoire de l’art mais aussi un fait social et culturel, dont la signification symbolique est définie collectivement par la société qui la reçoit : elle varie donc au fil du temps et selon les lieux.

Le XIXe siècle est une période clé pour penser la couleur, qu’il s’agisse des nouveaux colorants inventés par l’industrie chimique ou des couleurs du passé (Grèce, Moyen Age) que les archéologues et les anthropologues redécouvrent progressivement. C’est également une période où les artistes, comme Eugène Delacroix puis les Impressionnismes, expérimentent avec leurs pigments, de la couleur matière à la couleur lumière. Le XIXe est aussi le siècle où les poètes et les peintres interrogent les modalités de la perception, la couleur invitant au rapprochement avec d’autres sensations et d'autres arts, comme la musique.

Une rencontre enregistrée en juin 2021.

Adeline Grand-Clément, spécialiste d'histoire grecque à l'Université Jean Jaurès Toulouse

Co-autrice et co-directrice, Arcs-en-ciel et couleurs : regards comparatifs, Ed. CNRS, 2018

Barthélémy Jobert, historien de l'art français, spécialiste du XIXe siècle à Sorbonne Université

Auteur, Delacroix, Ed. Gallimard, 2018

Charlotte Ribeyrol, spécialiste de littérature britannique du XIXe siècle à Sorbonne Université

Autrice, Etrangeté, Passion, Couleur. l'Hellénisme de Swinburne, Pater et Symo Nds (1865-1880), Ed. littéraires et linguistiques de l'université de Grenoble, 2013

Une rencontre animé par Thomas Rozec, journaliste et animateur du podcast Programme B.