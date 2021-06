Que se passe-t-il quand nous dormons comme dans Inception ?

Rêver sa vie en couleurs ou en noir et blanc ? Dans le fameux « Inception » de Christopher Nolan, Dom Cobb est un voleur un peu particulier qui s’approprie les secrets précieux enfouis dans le subconscient de ses victimes, pendant qu’elles rêvent. Sa mission devient plus compliquée quand il doit faire l’inverse : implanter un rêve plutôt que de le voler, le fameux « inception ».

Passionnants, les rêves n’en sont pas moins mystérieux. Quelles sont les différentes phases du sommeil ? De quoi sommes-nous capables quand nous dormons ? Finalement, qu’est-ce que c’est un rêve ?

Un entretien enregistré en juin 2021.

Delphine Oudiette, chercheuse Inserm Sorbonne Université à l’Institut du cerveau.

7e Science est un podcast de Sorbonne Université et Binge Audio animé par Perrine Quennesson. Réalisation : Thomas Plé. Musique : Alexandre Delmaere. Identité graphique : Upian. ÉQUIPE BINGE : Direction de projet : Soraya Kerchaoui-Matignon. Production et édition : Dimitri Mayeur. Direction des programmes : Joël Ronez. Direction de la rédaction : David Carzon. Direction générale : Gabrielle Boeri-Charles. ÉQUIPE SORBONNE UNIVERSITÉ : Véronique Atger, Virginie Thibaud et Yann Jacopin.