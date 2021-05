La crise Covid à l'épreuve du temps : solidarité ou conflit générationnel ?

Sorbonne Université organise son quatrième webinaire "Repères Croisés de Sorbonne Université". L’ambition est d’apporter un éclairage scientifique pluridisciplinaire sur des questions majeures de société.

Cette quatrième rencontre s'inscrit dans un cycle portant sur la crise sanitaire et s'intéresse aux conséquences de la crise Covid sur les jeunes et les personnes âgées. Celles-ci ont payé un lourd tribut à l'épidémie, tandis que les plus jeunes ont durement ressenti les mesures restrictives prises pour l'endiguer. Cette crise a-t-elle attisé le conflit entre les générations, ou a-t-elle, au contraire, mobilisé les solidarités ?

Avec :

Elise Verley, maîtresse de conférences en sociologie, chercheuse au Groupe d’étude des méthodes de l’analyse sociologique de Sorbonne Université (GEMASS), et membre de l'Observatoire de la vie étudiante

Florian Ferreri, psychiatre à l' hôpital Saint-Antoine, responsable du département d’enseignement de la psychiatrie de Sorbonne Université, et vice-doyen délégué aux formations paramédicales.

Animée par Françoise Marmouyet, journaliste à The Conversation.

Au sommaire :

00:00​ Introduction

00:03:13​ Éclairage en sociologie

00:16:59​ Éclairage en psychiatrie

00:29:23​ Échange entre les intervenantes et intervenants

00:44:08​ Questions / réponses

01:00:50​ Conclusion