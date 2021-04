Repères Croisés | La science au temps du coronavirus

Quelle place pour les scientifiques dans la cité, quelle pertinence des modèles utilisés pour répondre aux multiples enjeux sociaux et environnementaux ? Ce webinaire propose une réflexion sur les enjeux sociaux, éthiques et politiques liées à la pandémie.

Depuis le début de la crise Covid, la communauté scientifique s'est mobilisée en un temps record. Si cette mobilisation a charrié son lot de controverses et de dissensus scientifiques et médiatiques, elle a aussi permis des coopérations inédites.

Avec Dominique Costagliola, épidémiologiste et biostatisticienne, directrice de recherche à l'Institut Pierre Louis d'Épidémiologie et de Santé Publique (Inserm – Sorbonne Université) et Michel Dubois, sociologue, directeur du Groupe d'étude des méthodes de l' analyse sociologique de la Sorbonne (CNRS – Sorbonne Université), directeur de recherche au CNRS.

Animée par Françoise Marmouyet, journaliste à The Conversation.

Au sommaire :

00:00​ Introduction

03:34​ Éclairage en médecine

12:21​ Éclairage en sociologie

23:58​ Échange entre les intervenants

38:00​ Questions / réponses