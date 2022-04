Reste-t-il des espèces à découvrir comme dans Les Animaux Fantastiques ?

Le niffleur existe-t-il vraiment ? Norbert Dragonneau, un magicien anglais, fait une escale à New York. Il transporte avec lui une valise dans laquelle il héberge une multitude d’animaux fantastiques capturés ou sauvés lors de ses voyages. Il a l’intention d’aller libérer l’un d’entre eux en Arizona. Mais l’une des créatures parvient à fuir la valise et en tentant de la récupérer, Norbert échange malencontreusement ladite valise avec celle d’un ouvrier new-yorkais qui ignore tout du monde de la magie. Comment récupérer les créatures sans être repéré par le congrès magique des États-Unis d’Amérique ?

Qu’est-ce que la cryptozoologie ? Quelle est l’origine des animaux fantastiques ? Reste-t-il de nouvelles espèces à découvrir ?

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Cet épisode a été enregistré en décembre 2021.

Sydney Delgado, maître de conférences en zoologie et biodiversité à Sorbonne Université, chercheur à l’institut de Systématique, Évolution, Biodiversité (Muséum national d’histoire naturelle - Sorbonne Université).

7e Science est un podcast de Sorbonne Université et Binge Audio animé par Perrine Quennesson. Réalisation : Thomas Plé. Musique : Alexandre Delmaere. Identité graphique : Upian. ÉQUIPE BINGE : Direction de projet : Soraya Kerchaoui-Matignon. Production et édition : Dimitri Mayeur. Direction des programmes : Joël Ronez. Direction de la rédaction : David Carzon. Direction générale : Gabrielle Boeri-Charles. ÉQUIPE SORBONNE UNIVERSITÉ : Véronique Atger, Virginie Thibaud et Yann Jacopin.