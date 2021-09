Romance et naufrage sous le regard d'un officier photographe

Sur la photographie, une femme et un homme posent, dos à l'Atlantique, sur un mur de la Casbah des Oudayas à Rabat. La composition invite le spectateur à imaginer la mise en scène d'un couple. Pourtant, plusieurs indices sur la photographie viennent perturber cette idylle de roman-photo... Les explications de Laurence Américi et Aurélia Dusserre.

Pour en savoir plus

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Qu'est-ce que l'EHNE ? L'Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe (Sorbonne Université) publie des articles scientifiques écrits et expertisés par des universitaires, en libre accès et bilingues (français, anglais) à destination d'un large public intéressé par la recherche en histoire

Visitez le site de l'EHNE : https://ehne.fr/fr

La chambre noire de l'Histoire est une série de vidéos historiques où un historien ou une historienne décrit et raconte l'histoire d'une photographie.

Voir la saison 1 : Cadrages coloniaux