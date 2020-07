Sīdi Aḥmad Ū Mūsā (1460-1564) dans l’histoire du Maroc

Doctorant au centre de recherche en histoire du XIXe siècle (CRHXIX) à la Faculté des Lettres Sorbonne Université, Mounir Hammouchi s’intéresse à l’héritage et à la mémoire collective de Sīdi Aḥmad Ū Mūsā, un saint soufi majeur du sud marocain qui vécut au XV e siècle et XVI e siècle.

Mounir Hammouchi travaille sur le culte, l’héritage et la mémoire collective de Sīdi Aḥmad Ū Mūsā, un saint soufi majeur du sud marocain qui vécut au XV e siècle et XVI e siècle. Pour rappel, le soufisme est la mystique musulmane. Chaque année, a lieu un grand pèlerinage autour du tombeau et de la confrérie de Sīdi Aḥmad Ū Mūsā dans la région Sūs, dans le sud du Maroc. Ce pèlerinage rassemble des milliers de personnes venues de tout le Maroc et de toute la région. Les héritiers du saint ont fondé une principauté maraboutique autonome qui contrôla le sud du Maroc jusqu’au XIX e siècle notamment à travers le commerce transsaharien de l’or, du sel et des esclaves.

Thèse réalisée sous la co-direction de Catherine Mayeur-Jaouen, CRHXIX - Sorbonne Université et de Nicolas Michel, Aix-Marseille Université