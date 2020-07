Tous des héros de mythologie comme dans O’Brother ?

Le film des frères Coen est l’une des innombrables adaptations de la fascinante « Odyssée » d’Homère. Voyage et quête de liberté, cette réinterprétation portée par George Clooney dans le rôle d’Ulysse fait écho à nos vies et au héros potentiel qui sommeille en chacun.e de nous.

Comment les mythes fondateurs résonnent-ils dans nos vies ? D’où viennent-ils ? Qu’est-ce que qui nous plait tant dans ces histoires ? Pourquoi sont-elles autant au goût du jour ? En mettant en perspective « O’Brother » et « L’Odyssée », cet épisode dessine les traits de nos rapports individuels et collectifs aux héros.ïnes. Mais aussi montre la pertinence intemporelle et avant-gardiste des mythes. Ulysse n’est-il pas le premier homme de la mondialisation ?

Invité : Alexandre Farnoux, ancien directeur de l’Ecole Française d’Athènes, professeur d’archéologie et d’histoire de l’art grec à Sorbonne Université.

Référence : « O’Brother » (Ethan Coen et Joel Coen, 2000).

CRÉDITS

7e Science est un podcast de Sorbonne Université et Binge Audio animé par Perrine Quennesson. Cet épisode a été enregistré en février 2020. Réalisation : Mathieu Thévenon. Prise de son : Solène Moulin. Musique : Alexandre Delmaere. Identité graphique : Upian. ÉQUIPE BINGE : Direction de projet : Soraya Kerchaoui-Matignon. Production : Albane Fily. Édition : Dimitri Mayeur. Direction des programmes : Joël Ronez. Direction de la rédaction : David Carzon. Direction générale : Gabrielle Boeri-Charles. ÉQUIPE SORBONNE UNIVERSITÉ : Véronique Atger, Pierre Chirsen, Virginie Thibaud et Yann Jacopin.