Un sultan marocain photographie l'une de ses favorites

Cette photographie est prise dans le palais impérial de Fès, dans les appartements du sultan du Maroc. Elle date des années 1900, dernières années d’indépendance de son empire. Voilée de blanc et le cou ornée d’une pierre, posant devant des tentures couvertes de fleurs et derrière un meuble aux formes indistinctes, contemplant avec gravité de mystérieux cadres, l’identité exacte de cette jeune femme nous est inconnue.

Pour en savoir plus.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Qu'est-ce que l'EHNE ? L'Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe (Sorbonne Université) publie des articles scientifiques écrits et expertisés par des universitaires, en libre accès et bilingues (français, anglais) à destination d'un large public intéressé par la recherche en histoire

Visitez le site de l'EHNE : https://ehne.fr/fr

La chambre noire de l'Histoire est une série de vidéos historiques où un historien ou une historienne décrit et raconte l'histoire d'une photographie.

Voir la saison 1 : Cadrages coloniaux