Webinaire | Le choc : faire face à l'irruption de la Covid dans nos vies

Quelles sont les conséquences de la crise sanitaire d'un point de vue sanitaire, social et humain ?

Sorbonne Université organise son deuxième webinaire "Repères Croisés de Sorbonne Université". L’ambition est d’apporter un éclairage scientifique pluridisciplinaire sur des questions majeures de société.

Cette deuxième rencontre s'inscrit dans un cycle portant sur la crise sanitaire et plus particulièrement sur les conséquences sanitaires, sociales et humaines.

Avec :

Bruno Riou, doyen de la faculté de Médecine de Sorbonne Université et directeur médical de crise à l'AP-HP

Claire Crignon, maîtresse de conférences en philosophie à Sorbonne Université

Animée par Françoise Marmouyet, journaliste à The Conversation

Au sommaire :

00:00​ Introduction

03:34​ Éclairage en médecine

15:57​ Éclairage en philosophie médicale et humanités biomédicales

29:58​ Questions / réponses