Stephen King : l'histoire de l'Amérique considérée comme un film d'horreur

L’influence de Stephen King, maître de l’horreur et de l’épouvante, sur le cinéma de genre est immense. Démonstration en une cinquantaine de films autour d’une œuvre hantée par une seule question : d’où vient le mal ?

"Un bon récit d’horreur vous atteindra au centre même de votre vie et trouvera la porte secrète de la pièce que vous croyez être le seul à connaître." Conteur hors-pair, Stephen King est un phénomène littéraire. Abonné aux best-sellers depuis quarante ans, le prolifique auteur de Carrie (1974), son premier roman, a été maintes fois adapté au cinéma (Carrie de Brian de Palma, Les Évadés et The Mist de Frank Darabont ou Dolores Claiborne de Taylor Hackford). De l’enfance en danger (Ça) à l’écrivain, personnage souvent tragique (Misery), son œuvre convoque les peurs intimes de l’Amérique. Horreur, thriller, science-fiction ou fantasy, son riche univers est aussi une radiographie critique de l’Amérique. Écrivain naturaliste à l’imagination débordante, ses récits ont renouvelé les figures de la peur sur grand écran et permis au cinéma d’horreur d’entrer dans la modernité, bien au-delà des adaptations de ses romans.

Une rencontre enregistrée en octobre 2019, dans le cadre du cycle "Stephen King, histoires d’Amérique".

Frédéric Bas, enseignant, réalisateur et critique.

