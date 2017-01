Comment bien gérer la douleur physique et mentale ?

Aujourd’hui, on comprend mieux les mécanismes de la douleur physique. Toutefois le caractère subjectif de la douleur, impliquant aussi la souffrance mentale, doit être pris en compte. Comment la recherche et le corps médical œuvrent-ils pour lutter contre la douleur du patient ?

"Sois sage, ô ma douleur, et tiens toi plus tranquille !" disait Charles Baudelaire. Douleur psychique et souffrance physique frappent sans prévenir et tourmentent jusqu'aux plus grands...