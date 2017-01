Quelle place pour les femmes dans la ville ?

La ville, lieu de travail, d’échanges, de politique et de pouvoir, a longtemps été le territoire des hommes. Si les femmes l’investissent de plus en plus, il existe néanmoins des usages différenciés de la ville entre les femmes et les hommes : déplacements, sentiment d’insécurité, machisme...

Ainsi le droit à la ville des femmes ne semble pas être totalement effectif. Comment bâtir une ville égalitaire ? Comment les politiques urbaines peuvent prendre en compte les besoins et les usages des femmes et des hommes ? Autour du film "Bande de filles" de Céline Sciamma.

Un débat enregistré en décembre 2016.

Teresa Boccia, professeure d’architecture et d’urbanisme à l’Université Federico II de Naples, directrice du centre d’études interdisciplinaire Urbanima, présidente de l’Association des femmes de l’Europe méridionale (Afem), experte auprès des Nations Unies

Pascale Lapalud, urbaniste et président de "Genre et ville"

Amandine Berton-Schmitt, chargée de mission Education au Centre Hubertine-Auclert.