Elena Poniatowska Amor

Invitada en 2009 por la universidad de Burdeos, Elena Poniatowska cuenta su experiencia de escritora y periodista comprometidaen México.

Elena Poniatowska s'exprime sur son expérience d'écrivain et de journaliste engagée, d'un entretien avec François Mauriac à ses chroniques sur la répression de 1968 (La noche de Tlatelolco) et l'oeuvre romanesque jusqu'en 2009 (Hasta no verte Jesus mio, El tren pasa primero, Tinisima... ). L'entretien montre l'extraordinaire personnalité d'Elena Poniatowska, partie de France dans l'enfance en 1941 et devenue mexicaine au contact du monde de la rue et des métiers populaires.

En 2014, Elena Poniatowska a reçu le Prix Cervantès, la plus haute distinction décernée aux écrivains de langue espagnole par l'Espagne. La conférence d'Elena Poniatowska, à l'initiative d'Isabelle Tauzin directrice du laboratoire de recherches Ameriber, se déroule à bâtons rompus à l'université Bordeaux Montaigne, en compagnie des doctorants et enseignants-chercheurs spécialistes de l'Amérique latine.