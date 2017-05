Éblouissant Raphaël

Raphaël a sans doute accomplit l’une des mutations les plus formidables de l’histoire de l’art occidental. Maîtrise du sujet, nouvelle vision du paysage et de la nature ainsi que l’individualisation des personnages. Virtuosité et élégance.

Ce film s’inscrit dans le cadre d’une série réalisée par un groupe d’étudiantes en LCE Italien de l’université Bordeaux-Montaigne et d’une de leurs enseignantes. L’œuvre ici analysée, "Le mariage de la Vierge", ne figure pas parmi les plus connues qui furent peintes par Raphaël. Sa confrontation avec celle, portant sur le même sujet, du Pérugin, permet de mettre en lumière le statut de disciple de Raphaël au début de sa carrière, la manière dont il prit ses distances par rapport à celui qui avait été son maître et les procédés grâce auxquels il acquit son autonomie pour livrer au spectateur une représentation nouvelle et originale.