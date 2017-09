Entretien avec Gérard Klein, écrivain, éditeur et spécialiste de la science-fiction française et internationale.

Dans la continuité des entretiens initiés par un partenariat avec le service audiovisuel de l’Université Bordeaux Montaigne, Gérard Klein revient sur sa riche et longue carrière dans le milieu de la science-fiction française. Il en fut un lecteur, un auteur innovant et un acteur majeur en créant à la fin des années 1960 la collection « Ailleurs et demain » chez Robert Laffont, faisant ainsi découvrir à des générations de lecteurs français les plus grands auteurs internationaux comme Frank Herbert ou Robert Silverberg. Gérard Klein est aussi un grand spécialiste, signant des dizaines de préfaces et de textes critiques érudits. Témoin essentiel du développement de la science-fiction française au XXème siècle, vulgarisateur pertinent de la science et de la prospective, ses actions tout à la fois créatrices dans l’écriture, l’édition et la critique théorique en font une personnalité incontournable du paysage littéraire français