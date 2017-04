La psychobiologie de la mémoire

Comment mesurer la mémoire ? Quels sont les différents niveaux d’analyse de cette fonction ? Quelles découvertes majeures ? Pour cela, il faut procéder à un examen des données les plus récentes et de leurs apports conceptuels et pratiques…

• Crédits : Marco_Piunti - Getty

Les progrès accomplis dans nos connaissances sur la mémoire résultent en grande partie d’une combinaison de plus en plus affirmée entre les approches cognitives et neurales. Ils découlent également de trois découvertes fondamentales faites dans les années 1960 et, bien sûr, de leur confrontation avec des réflexions antérieures menées par des philosophes, des psychologues puis par des cliniciens à partir de leurs propres observations.

L'érudition, c'est la mémoire et la mémoire, c'est l'imagination. Max Jacob, "Conseils à un jeune poète"

Une conférence enregistrée en 2014.

Robert Jaffard, professeur émérite, Institut des neurosciences intégratives et cognitives d’Aquitaine, CNRS et Université de Bordeaux.