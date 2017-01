Commander une escadre navale au XVIIIE siècle - France - Angleterre

Comment les amiraux français et anglais commandaient les escadres qui leur étaient confiées ? Dans les trois guerres menées entre 1744 et 1783, nous verrons comment on prenait un commandement, comment on coordonnait son escadre et comment on faisait face à l'épreuve du feu...

Conférence de 2011 donnée dans le cadre du thème "Faire la guerre" des cours publics du Campus Mazier de Saint-Brieuc.

Olivier Chaline : Professeur à Paris IV, Directeur du Centre d'Histoire de l'Europe Centrale et de la FED d'histoire et d'archéologie maritime.

Cours Public Mazier : conférences ayant lieu sur le Campus Mazier de Saint-Brieuc dans le cadre des cours publics.