DE L’ART À L’ÉCRAN, ET RETOUR

"L'histoire de la relation de l'art à l'image en mouvement n'est certes pas terminée, mais plus de cent ans après la naissance du cinéma, le rapport s'est pour une part inversé : les galeries sont désormais truffées d'écrans, grands ou petits.."

• Crédits : Le Monde

Pour n'être plus argentique, du moins dans la plupart des cas, ces écrans empruntent au moins autant au cinéma que ce que celui-ci autrefois emprunta (et continue d'emprunter) à l'art. Entretemps l'art et le cinéma n'ont cessé de s'"entreportraiturer".

Conférence donnée par Daniel Soutif, critique d’art, commissaire d’expositions.

Cours public 2013-2014 : Le deuxième siècle du cinéma Qualifier le XXème siècle de siècle du cinéma est aujourd’hui un lieu commun et le titre de ce cours public semble déterminer une forme de continuité en affirmant sereinement le XXIème siècle comme possible deuxième siècle du cinéma. Pourtant, les exégètes de tout poil ne cessent de se déchirer sur le devenir de « cette industrie mâtinée d’art », les uns prédisant sa mort prochaine, les autres soutenant que dans la multiplicité des images mouvantes qui nous envahissent désormais, tout est cinéma, ce qui est une autre manière de le faire mourir. Face à ces Cassandre qui voudraient voir le cinéma se dissoudre dans ce flux ininterrompu d’images, notre hypothèse sera celle d’une possible résistance, tranquille mais active, chaque conférence déterminant un rapport singulier au cinéma, à la richesse de son histoire, à la diversité de ses formes, de ses pratiques et de ses techniques : autant de regards qui témoignent d’une confiance lucide dans l’avenir de ce qu’on l’on appellera encore longtemps le cinéma.

Animé par Gilles Mouellic, Professeur en Études cinématographiques et Musique, département des Arts du spectacle, Université Rennes 2.