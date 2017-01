Déchets de guerre, le poison inconnu

Munitions conventionnelles et chimiques de la Grande Guerre polluent aujourd’hui les sols et les terres agricoles de l’ancienne ligne de front, qui s’étend sur 11 départements français. Une pollution méconnue et ignorée : un poison invisible redoutable, avec conséquences sanitaires et écologiques.

La photographie, au-delà du reportage, révèle de terribles liens entre passé et futur.

Conférence donnée par Olivier Saint-Hilaire, photographe de l'agence Haytham Pictures.

Cours public 2014-2015 : l'art et la guerre. L’art et la guerre, ou comment le créateur, écrivain, peintre, photographe ou musicien, peut-il interroger la condition humaine submergée par la violence paroxysmique de la guerre. Depuis la nuit des temps, l’art a été associé à la guerre, entre exaltation du pouvoir et devoir de mémoire, entre messages allégoriques et témoignages, entre effroi et fascination. Face aux bouleversements des techniques faisant de chaque conflit, depuis le XIXe siècle, un cataclysme souvent planétaire, les artistes ont été et sont toujours confrontés à des situations nouvelles : comment, témoins directs, soldats, prisonniers, ou créateur s’inspirant d’un conflit passé ou présent, abordent-ils la guerre ? Les interventions proposeront d’explorer cette question de la représentation, ou de l’impuissance à le faire, de guerres du XIXe siècle aux conflits actuels.

A noter : lors de ce cours public, a été projeté un documentaire photographique non disponible sur internet que nous avons choisi de conserver dans ce podcast. Pour accéder à des images accompagnant ce projet, voici quelques liens internet :

- site d'Olivier Saint-Hilaire : http://oliviersainthilaire.com/

- portfolio : http://www.mediapart.fr/portfolios/xxx\-2

- photographies : http://www.haythampictures.com/HAYTHAM/search.do?q=saint+hilaire