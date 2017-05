Désir, sentiments, émotions : tout part du cerveau !

Nos humeurs, nos désirs, nos souvenirs, nos idées : comment se forment-ils ? Comment les développer et comment prévenir les aléas du temps ?

Notre cerveau, c’est notre identité, notre mémoire, nos sensations, nos sentiments, nos désirs, nos idées… Que sait-on aujourd’hui de ce pays mystérieux ? Voyage extraordinaire au centre du cerveau.

Le cerveau c’est l’origine de l’individuation, nous n’avons qu’un cerveau et nous sommes ce qu’est notre cerveau. Tout se passe dans notre cerveau. Ce n’est pas la raison qui est là, ce sont les sentiments. Si on parle encore du cœur : "Il a du cœur", c’est toujours le cœur qui garde la prééminence. Pourtant c’est dans le cerveau que tout se passe et pas ailleurs.