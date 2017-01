Discrimination par le langage : une violence méconnue

Glottophobie, un mot nouveau pour désigner les discriminations linguistiques, autrement dit le processus qui exclut ou stigmatise quelqu’un pour des raisons linguistiques. Les usages de la langue et la façon dont elle renforce une domination, d'autant plus implacable qu'elle est invisible.

L'école est évidemment un enjeu essentiel pour comprendre et éventuellement corriger la stigmatisation de et par la langue.

Philippe Blanchet est professeur de sociolinguistique et didactique des langues à l’université Rennes 2. Chercheur au laboratoire PREFics, il est responsable du Master international "Francophonie, Plurilinguisme et Médiation Interculturelle". Membre de la Ligue des Droits de l'Homme, il est également expert auprès de l'Agence Universitaire de la Francophonie, de l'Organisation des Nations Unies, du Conseil de l'Europe et d'organismes universitaires et scientifiques dans différents pays. Enfin il est membre de l’Observatoire International des Droits Linguistiques (Canada).

Chercheurs en ville #21 : Emission présenté par Lucie Louâpre, journaliste à Canal B. Philippe Blanchet répond aux questions de Xavier Debontride, journaliste indépendant et de Christian Le Bart, politologue représentant la MSHB.