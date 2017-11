Pourquoi la perversion ?

Le pervers est celui qui jouit du mal et de la destruction. Si l’expérience de la perversion est universelle, chaque époque la considère à sa façon. Sade invente la perversion au sens moderne tandis que le XIXe siècle isole trois figures : l’enfant masturbateur, l’homosexuel et la femme hystérique.

Où commence la perversion, et qui sont les pervers ? Est réputé tel, depuis l'apparition du mot au Moyen Âge, celui qui jouit du mal et de la destruction de soi ou de l'autre. Mais si l'expérience de la perversion est universelle, chaque époque la considère et la traite à sa façon. Généalogie de la perversion.

Notre époque feint de croire que la science nous permettra bientôt d’en finir avec la perversion. Mais en prétendant l’éradiquer, nous prenons le risque de détruire l’idée d’une possible distinction entre le bien et le mal, qui est au fondement même de la civilisation.

Écouter Écouter Généalogie de la perversion Généalogie de la perversion

Une conférence enregistrée en décembre 2015.

Élisabeth Roudinesco, historienne et psychanalyste.