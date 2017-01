LA GUERRE COMME EXPÉRIENCE ARTISTIQUE

George Grosz, Otto Dix, Max Beckmann : la représentation de la première guerre mondiale dans la peinture allemande.

Conférence donnée par Marie Gispert, département d'histoire de l'art et archéologie, Université Paris 1.

La Première Guerre mondiale dans l'espace germanique.

Le département d'allemand organise conjointement avec le service culturel de l'université Rennes 2 et l'amical concours des départements de musique et d'arts du spectacle, ainsi que du Centre franco-allemand, une semaine thématique qui s'inscrit dans le cadre du centenaire de la grande Guerre. Se voulant résolument transdisciplinaire, cette semaine culturelle allemande propose de revisiter dans le cinéma, la peinture, la musique et la littérature la réception de la Première Guerre mondiale dans l'espace germanique.