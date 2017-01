Sous les effets d'une autonomisation croissante des logiques résidentielles, qui est elle-même la conséquence des transformations contemporaines du système productif, les villes s'étendent et se recentrent en accentuant les disparités sociales de l'espace.

• Crédits : Rennes métropole

Écouter Écouter La ville en mouvement : ségrégation, mixité sociale et nouvelles formes urbaines La ville en mouvement : ségrégation, mixité sociale et nouvelles formes urbaines

De nouveaux quartiers émergent, quand d'anciens se recomposent. Peut-on fournir une grille de lecture globale et internationale de ces processus ? Quelles en sont les formes et les causes ?

Conférence donnée par Jean-Pierre Lévy, urbaniste, chercheur CNRS, directeur de l’UMR LAVUE, Paris.