Le harem sultanien et le rôle politique des femmes

Réflexion sur le rôle des femmes dans la sphère politique notamment au Maroc et dans l'empire ottoman. Les écarts sont profonds entre les représentations occidentales du harem et les perceptions locales. Penser le harem sultanien et la place des femmes dans une histoire islamique (XVIe-XIXe siècle).

• Crédits : Giulio Rosati / Wikimedia Commons

Jocelyne Dakhlia, Directrice d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales.

