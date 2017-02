L’homosexualité correspond à un cheminement long, complexe et souvent douloureux dans l’acceptation de soi, l’acceptation par l’autre, par les membres de la famille, camarades et amis, dans la société ainsi que dans sa relation à l’autre.

• Crédits : Ludovic Bertron / Wikimedia Commons

Écouter Écouter Le travail social auprès des jeunes victimes d'homophobie Le travail social auprès des jeunes victimes d'homophobie

Conférence donnée par Frédéric Gal, directeur général du Refuge et formateur à l’IRTS du Languedoc-Roussillon, Frédéric Gal est également l’auteur de l’ouvrage « Le travail social auprès de victimes d’homophobie »

Les jeunes homosexuel(le)s et transidentitaires, en plus de leur questionnement sur leur identité, doivent en permanence faire face à toutes sortes d’actes et de comportements homophobes. Ceux-ci peuvent avoir des conséquences désastreuses telles qu’une dégradation de l’estime de soi, un mal-être allant jusqu’à la dépression, des comportements à risques (addictions, prostitution, notamment), voire le suicide.

Ces filles et garçons victimes d’homophobie ont donc besoin d’une prise en charge spécifique et d’un soutien rassurant et déculpabilisant. Les professionnels du secteur social et médico-social n’y sont pas formés et se trouvent souvent démunis face à ce public particulier.

Cette conférence sera articulée autour d’une analyse des problématiques propres à ces jeunes (recherche identitaire, difficultés à assumer son homosexualité, isolement, violence contre soi, etc.) et à l’homophobie (tabou sociétal et religieux, rejet de la part de l’entourage, etc.), puis de la prise en compte des spécificités de leur accompagnement social, médical et psychologique. Pour clôturer cette réflexion, Frédéric Gal proposera des repères méthodologiques pour la prise en charge et la prévention de ces situations.