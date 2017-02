Les acouphènes : si on en parlait ?

Sifflements, bourdonnements dans les oreilles, dans la tête : ce sont peut-être des acouphènes. Ce handicap invisible, difficile à dire et à supporter car il est obsédant. Des conséquences au quotidien, les plainte de la personne qui en souffre. Quelles sont les causes et les thérapies possibles ?

•

Écouter Écouter Acouphènes : si on en parlait Acouphènes : si on en parlait

Quelles en sont les causes et quelles sont les thérapies possibles ? Quelle prévention dans certains cas ?