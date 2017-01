Les aventures de Célestin Louise, flic et soldat

"En inscrivant mes polars dans l’univers de la Grande Guerre, je souhaitais d’abord travailler sur le paradoxe du « droit de tuer » : on peut tuer ceux d’en face, mais pas ceux qui portent le même uniforme..."

Conférence donnée en Février 2015 avec Thierry Bourcy.

"Au fil des romans, tout en suivant mon héros qui, année après année, perd ses illusions sur les motivations de ses congénères, j’ai pu tracer les grandes lignes d’une fresque englobant à la fois le front et l’arrière, tout en témoignant de l’effrayante réalité d’une guerre de position qui allait plonger le monde dans l’ère de la modernité."

Cours public 2014-2015 : l'art et la guerre

L’art et la guerre, ou comment le créateur, écrivain, peintre, photographe ou musicien, peut-il interroger la condition humaine submergée par la violence paroxysmique de la guerre. Depuis la nuit des temps, l’art a été associé à la guerre, entre exaltation du pouvoir et devoir de mémoire, entre messages allégoriques et témoignages, entre effroi et fascination. Face aux bouleversements des techniques faisant de chaque conflit, depuis le XIXe siècle, un cataclysme souvent planétaire, les artistes ont été et sont toujours confrontés à des situations nouvelles : comment, témoins directs, soldats, prisonniers, ou créateur s’inspirant d’un conflit passé ou présent, abordent-ils la guerre ? Les interventions proposeront d’explorer cette question de la représentation, ou de l’impuissance à le faire, de guerres du XIXe siècle aux conflits actuels.