Les croisades vues d'Orient : découverte et représentations de l'Autre

Lorsque débute la Première Croisade (1097-1099), les deux mondes, l’oriental et l’occidental, se connaissent déjà grâce aux pèlerinages, aux marchands et aux voyageurs, mais restent profondément étrangers à la culture et à la religion de l’Autre. L’installation des Francs dans la région, par-delà la violence des conflits militaires, ne manqua pas de susciter des réactions diverses de la part des populations locales, qui oscillèrent selon les époques, les circonstances et les hommes, de l’hostilité déclarée à l’estime — parfois même à l’admiration —, en passant par l’indifférence ou l’incompréhension. Les Orientaux ont-ils compris la signification des croisades en Occident ? Ont-ils partagé des valeurs communes avec leurs agresseurs ? En quoi leur système de représentation des croisés a-t-il influencé leur comportement sur le terrain ? Il ne fait pas de doute que les réponses à ces questions permettent d’éclairer certains aspects de l’histoire complexe des relations entre Orient et Occident.