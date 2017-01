"Les Liaisons dangereuses" : sexualité et amour ne sont pas du même continent…

L’amour, le désir, la trahison, "Les Liaisons dangereuses" de Pierre Choderlos de Laclos met en scène des personnages qui savent (Valmont/Merteuil), ou qui découvrent (Cécile/Danceny), que sexualité et amour ne sont pas du même continent. Quand le libertinage devient un jeu de société dramatique.

"On aime les voir, les suivre dans leurs intrigues respectives… On aime aussi regarder les victimes se lamenter ; entendre les pleurs et les combats de Mme de Tourvel ; la voir sombrer dans la folie et mourir d’amour."