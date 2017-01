Les macroalgues, une ressource marine aux applications infinies ?

Les algues font partie de notre quotidien. Des domaines de l’alimentation jusqu’aux domaines pointus de la médecine et des biomatériaux, les macroalgues marines sont sources de molécules actives, mais dont on n’a pas encore percé tous les mystères...

• Crédits : Wikimedia Commons

L’un des enjeux d’avenir de cette filière réside dans une exploitation raisonnée et durable, en respect avec l’Environnement. Au cours de cette présentation, vous découvrirez donc les diverses utilisations des macroalgues, passées et actuelles, à partir d’exemples de travaux issus, entre autres, de laboratoires et d’industriels en Bretagne.

Conférence donnée par par Valérie Stiger-Pouvreau, Enseignant-chercheur.

Planètes conférences de l'Université Bretagne Sud.