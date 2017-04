Les perturbateurs endocriniens : Comment évaluer et faire face à ce risque émergent ?

Conférence animée par Véronique Le Tilly, Docteur en Biologie et Maître de conférences à l’Université Bretagne Sud.

Souvent cités comme un enjeu sanitaire majeur en France, les perturbateurs endocriniens, ces substances chimiques omniprésentes dans l’environnement humain, sont mal connus du grand public. L’Université Bretagne Sud a ainsi organisé en 2017 une conférence animée par Véronique Le Tilly, Docteur en Biologie et Maître de conférences sur ce thème des perturbateurs endocriniens et leurs effets.

Ces derniers sont partout. Présents dans nos aliments, nos produits cosmétiques, nos emballages, nos eaux de surface et même le volant de notre voiture. Ainsi pour mieux comprendre la nature de ce risque biologique, Véronique Le Tilly présentera cette classe de polluants et des moyens d’évaluation de ses effets sur l’organisme humain et l’environnement.

Le laboratoire de l’Université Bretagne Sud a mis au point un test d’évaluation de ce risque qui pourrait aider à faire évoluer les pratiques et permettre une prise en compte progressive de ce risque.