Les relations commerciales et culturelles entre l’Égypte et l’Occident méditerranéen

L’Égypte a souvent été considérée comme un monde à part, coupé des aires culturelles qui l’entourent et a fortiori de l’Occident méditerranéen. Des recherches menées sur les échanges commerciaux, culturels et technologiques, renouvellent la connaissance des relations existant entre ces deux pays...

• Crédits : Jan Sommer / Wikimedia Commons

Écouter Écouter L'Egypte et l'Occident méditerranéen L'Egypte et l'Occident méditerranéen

La conquête d’Alexandre le Grand a pour conséquence l’intégration de l’Égypte dans le concert des royaumes hellénistiques, et la défaite d’Actium, l’insertion de la vallée du Nil dans l’Empire romain. En regard des stratégies politiques qui ont modelé les nouveaux visages de l’Égypte hellénistique et impériale, des recherches récemment menées sur les échanges commerciaux et culturels, voire même technologiques, mis en lumière par l’archéologie, renouvellent la connaissance des relations existant entre l’Égypte et l’Occident méditerranéen et suscitent de nouveaux débats.

Une conférence enregistrée en 2013.

Pascale Ballet, professeur d’Histoire de l’art et Archéologie de l’Antiquité, Université de Poitiers

Cours Public Mazier : conférences ayant lieu sur le Campus Mazier de Saint-Brieuc dans le cadre des cours publics.