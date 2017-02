Les templiers, la naissance du premier ordre militaire de l'histoire

La fin de l'Ordre du Temple a généré de nombreuses légendes au sujet des Templiers. Ces légendes se sont développées et portent sur la survivance secrète de l'ordre et la nature d'un mystérieux trésor, source de leur richesse et de leur puissance, ce trésor étant souvent lié à la légende du Graal.

Déroulement de la conférence donnée par Philippe Josserand :

Introduction : le temple, des récits d'origines peu prolixes.

I. Genèse d'une communauté (1114-1120)

a. Hugues de Payns, un fondateur mal connu

b. dans l'orbite des chanoines du Saint-Sépulcre

c. Une expérience spirituelle inédite

II. Naissance d'un ordre (1120-1129)

a. En quête de soutiens

b. L'appui de Bernard de clairvaux

c. La reconnaissance de l'Eglise

III. Ancrage d'une puissance (1129-1139)

a. L'adhésion des laïcs et des clercs

b. L'institutionnalisation d'un genre de vie

c. Un ordre transformé en puissance

Conclusion : le Temple, une institution érigées en modèle

