"L'or noir" ou l'histoire de la traite négrière

A partir du XVIe siècle, la traite négrière saigne l'Afrique : quinze à vingt millions d'hommes et de femmes sont déportés vers l'Amérique. Le commerce d'esclaves fera en particulier la richesse de Nantes, principal port négrier français au XVIIe siècle.

• Crédits : Wikimedia Commons

A travers les mémoires de l'armateur nantais Joseph Mosneron, le documentaire "L'or noir" revient sur l'histoire de la traite négrière. Soumises aux regards croisés d'historiens africains, antillais et français, les étapes du commerce triangulaire à Nantes, en Afrique et en Martinique, deviennent des lieux d'évocations et d'investigations. Comment se déroulaient exactement les opérations de traite ? Quelles en sont les conséquences économiques et psychologiques ? Des dessins originaux réalisés par François Bourgeon, auteur de la série de bandes-dessinées Les Passagers du vent , nous transportent au XVIIIe siècle sur les lieux décrits par Joseph Mosneron, et nous font revivre les principales étapes d'une campagne de traite.

Si l'esclavage n'est pas mauvais, rien n'est mauvais. Abraham Lincoln

Un documentaire réalisé par l'Université Rennes 2.