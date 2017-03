Marc Augé : quelle anthropologie aujourd’hui ?

À une époque qui ne sait plus où elle va ni ce qu’elle veut, quel rôle assigner à l’anthropologie ? Dans quelle mesure le regard critique de l’anthropologue peut-il redonner du sens à un monde qui a perdu ses repères ?

De la possession rituelle et du chamanisme à la Silicon Valley, l’anthropologie élargit aujourd’hui son champ d’observation. Elle réinterroge ses concepts et ses méthodes pour appréhender la complexité de notre monde contemporain en proie aux mouvements contradictoires d’une prolifération des diversités et d’une abolition des barrières.

"L'ambition de l'auteur d'ethno-fiction n'est pas celle du romancier. Il ne souhaite pas que lecteur s'identifie à son "héros", qu'il y "croie", mais plutôt qu'il y découvre quelque chose de son époque et, en ce sens, mais en ce sens seulement, qu'il s'y reconnaisse et s'y retrouve." Marc Augé, "Journal d'un SDF : Ethnofiction"

Marc Augé avec "Non-Lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité", jette les bases d’une anthropologie de ce qu’il appelle la "surmodernité", soit l’espace-temps dans lequel nous vivons. Rejetant le concept un peu trop indifférencié et enthousiaste de "postmodernité", il choisit le suffixe "sur" pour mettre en évidence l’idée d’excès. Les transformations qui y ont mené sont une accélération excessive du temps, un trop grand rétrécissement de l’espace et une trop grande individualisation des références.

"On dit les idéologies mortes, mais les plus efficaces sont celles qu'on ne perçoit pas comme telles." Marc Augé

Une conférence enregistrée en 2010.

Marc Augé, anthropologue, écrivain, professeur, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, dont il a été le président de 1985 à 1995. Auteur notamment de "Non-lieux", Marc Augé a écrit nombreux essais sur la modernité publiés en différentes langues étrangères et plusieurs conversations sur l'anthropologie et la modernité.