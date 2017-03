Oui, la musique modifie notre cerveau !

Étudier et comprendre les liens entre musique et cerveau, c’est mieux comprendre comment le cerveau est modifié par des expériences et des apprentissages, et également tenter d’expliquer quels sont les mécanismes qui permettent à la musique d’être thérapeutique.

Les observations cliniques en neurologie ont suggéré dès la fin du XIXe siècle que notre cerveau présentait une réponse singulière à la musique, notamment au regard des capacités liées au langage. C’est à la fin du XXe siècle, avec la révolution de l’imagerie cérébrale, que l’étude des effets de l’écoute et de la pratique musicale a pris soudain une autre dimension...

Notre cerveau est une éponge qui s’imbibe de suggestions. Francis Picabia, "Jésus-Christ rastaquouère"

Une conférence enregistrée en 2014.

Hervé Platel , professeur de Neuropsychologie à l'Université de Caen.