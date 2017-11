Pour mieux comprendre ce qui nous attire chez l’autre

Même s'il y a toujours quelque chose de magique dans l'attirance entre deux êtres, la recherche tente depuis une vingtaine d'année de percer le mystère de la séduction. Les sciences du comportement parlent du moment le plus essentiel qui préside à l'amour : la phase d'attirance et de séduction.

Une Psychologie de la séduction. La séduction chez l'homme s'appuie sur un nombre impressionnant de codes langagiers et de comportements non verbaux qu'il utilise pour se faire valoriser et remarquer par autrui. Psychologie des comportements, mécanismes physiologiques, mais aussi chimie, sont tour à tour évoqués pour tenter de percer le mystère de la séduction.

La séduction est de l'ordre du rituel, le sexe et le désir de l'ordre du naturel. Jean Baudrillard

Une conférence enregistrée en 2016.

Nicolas Guegen, professeur des universités en psychologie sociale-sciences cognitives, Université Bretagne Sud.