Pourquoi la perversion

Définir la notion de perversion, en la distinguant de celle de perversité, en faisant la part de la dimension morale, de la dimension sociale et de la dimension psychique, et en précisant les différents enjeux de ces questions. Que peut-on savoir par rapport à la perversion ? Il va certainement falloir désapprendre ce que l’on en sait...

Pervertir, c’est détourner quelque chose d’une fonction, et donc on peut utiliser ce terme de perversion d’une manière très large, et finalement dès qu’il s’agit de l’exercice de quelques fonctions que ce soit. Pervertir un usage, pervertir une fonction… tout est susceptible d’être perverti. A partir de là se pose la question des normes, des usages qui peuvent êtres pervertis. Et donc des interdits.