Que devient le dioxyde de carbone émis par l’Homme ?

Laurent Bopp, docteur en Climatologie, directeur de recherche au CNRS et professeur attaché à l’Ecole Normale Supérieure anime une conférence à l’Université Bretagne Sud sur l’évolution du climat.

•

Les dérèglements climatiques que nous observons aujourd'hui sont causés par l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère de notre planète, et en particulier par l'augmentation du plus important d'entre eux, le dioxyde de carbone ou CO2. Cette augmentation du CO2 dans l'atmosphère est bien documentée et s'explique par la croissance des émissions de CO2 liées à l'utilisation de combustibles fossiles.

L'augmentation du CO2 atmosphérique cache un cycle complexe, faisant intervenir plusieurs réservoirs de carbone, et en particulier l'océan et la biosphère continentale, qui absorbent chaque année une part importante du carbone émis par l'Homme. Les mécanismes à l'origine de ces puits de carbone, et de leur affaiblissement potentiel en réponse au changement climatique seront discutés.

Nous nous interrogerons également sur la durée de vie de ce CO2 dans l'atmosphère en nous projetant dans un futur très lointain.